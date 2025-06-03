Профессор объяснил смерть девушки в Турции из-за панической атаки

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов прокомментировал RT информацию о том, что в Турции 14-летняя девушка погибла во время землетрясения в результате панической атаки.
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