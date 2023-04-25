Пушилин: тарифы в новых регионах через 10 лет достигнут общероссийских

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным сообщил в своем Телеграм-канале о сроках достижения тарифов в новых регионах РФ среднероссийских показателей .