✅ Для предприятий Крыма и Севастополя предложили продлить отсрочку по страховым взносам На парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в Совфеде губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил продлить до конца года отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей.