Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 19 пожаров, из них 5 в жилом секторе 4 в нежилом секторе, а также 10 возгораний сухой растительности и мусора.