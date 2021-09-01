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Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 19 пожаров, из них 5 в жилом секторе 4 в нежилом секторе, а также 10 возгораний сухой растительности и мусора.

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