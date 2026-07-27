Борис Марцинкевич: Центрифуги у ФРГ есть, для всего остального нужно строить заводы, а это 10−15 лет Михаил Зубов Фото: Matthias Bein / DPA /picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Борис Марцинкевич Руководству Германии в последние годы не даёт покоя слава их военных предков, добытая в конце 30-х-начале 40-х ХХ века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Безжалостный русский рейд в Дружковку: Наша ДРГ перерезала элитных «птах Мадьяра» на фоне краха обороны в Анновке
- «Ценные» иностранные специалисты и их семьи не должны паразитировать на российской социальной системе и считать это нормой
- Забытый герой царской России: как высланный дворянин создал золотую империю после семи месяцев на диком острове
Свежие комментарии