Сделано в Германии: Берлин убивает немецкую промышленность, но готовится клепать атомные бомбы

Борис Марцинкевич: Центрифуги у ФРГ есть, для всего остального нужно строить заводы, а это 10−15 лет Михаил Зубов Фото: Matthias Bein / DPA /picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Борис Марцинкевич Руководству Германии в последние годы не даёт покоя слава их военных предков, добытая в конце 30-х-начале 40-х ХХ века.