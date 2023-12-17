В Госдуме объяснили, как можно легально срубить ёлку в лесу

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, как можно легально срубить ёлку в лесу в России. Он напомнил, что дерево можно срубить в лесу платно или бесплатно в зависимости от региона и только в некоторых лесничествах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии