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Крымское информационное агентство

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  • Семен Борисов
    Наверное с инкрустацией и позолотой будет!!!👍😀Въездной знак в С...
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    этой крысе верить нельзя!!! предаст в любой момент, на лбу всё написано!!!Крымчанин извинил...

В селе Веселое под Судаком зафиксировали случай бешенства

В селе Веселое под Судаком зафиксировали случай бешенства

В городском округе Судак зафиксирован случай бешенства у домашнего животного. Как сообщили в пресс-службе государственного комитета ветеринарии, болезнь была выявлена у животного, проживающего в селе Веселое.

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