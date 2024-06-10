В селе Веселое под Судаком зафиксировали случай бешенства

В городском округе Судак зафиксирован случай бешенства у домашнего животного. Как сообщили в пресс-службе государственного комитета ветеринарии, болезнь была выявлена у животного, проживающего в селе Веселое.
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