Как пережить дальнемагистральные перелёты

<p>Авиаперелеты всегда могут вызывать стресс, но дальние рейсы особенно пугают. Как сделать так, чтобы полет прошел максимально комфортно и без стресса? Что делать, когда предлагают еду? Стоит ли позволить себе отдых или лучше тренироваться в проходе? И как выбрать наиболее удобные места в самолете?</p> <p>Один из советов экспертов - перекусить перед посадкой.