Фото с Зеленским на саммите в Швейцарии вызвало скандал на Украине

На этом фоне глава офиса Зеленского заявил, что Киев не против переговоров с Москвой. Нахождение главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников мирной конференции в Швейцарии посчитали возмутительным.
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