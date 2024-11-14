В Ижевске нетрезвый сын пациента напал на фельдшера скорой помощи

Нападение на бригаду скорой медицинской помощи произошло в Ижевске. Как сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своем телеграм-канале, нетрезвый сын пациента избил женщину-фельдшера, пока врач оказывал помощь его отцу.