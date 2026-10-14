Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 октября атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.
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