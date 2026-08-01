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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рогер Шмидт сменит Клоппа в «Ред Булле»

Роджер Шмидт в ближайшее время будет назначен новым глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий « Лейпциг », австрийский « Зальцбург », американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).

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