Вучич выразил готовность поговорить с Путиным после встречи с послом

Готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Сербии в большом саммите БРИКС, празднование 80-летие освобождения Белграда и другие вопросы, выразил президент страны Александр Вучич 6 сентября на встрече с журналистами после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.