Спасение «Ювентуса» на 97-й, «неакцентированный наступ» в штрафной «Зенита», маткапитал на оплату спортивных секций и другие новости

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1. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признает верными решения арбитра Павла Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» в чемпионском для питерцев матче.