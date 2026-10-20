Ноту Украине после скандала на Днестре Молдова всё же решила не отправлять. В Кишинёве, по всей видимости, решили, что убивать людей на границе нехорошо, но портить из-за этого отношения с Зеленским не стоит.
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