Рыбакина разгромила Соболенко в финале турнира в Брисбене

Елена Рыбакина в финальном матче турнира в Брисбене отдала Арине Соболенко только три гейма. В Брисбене завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина встречалась с Ариной Соболенко.
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