Рыбакина разгромила Соболенко в финале турнира в Брисбене

Елена Рыбакина в финальном матче турнира в Брисбене отдала Арине Соболенко только три гейма. В Брисбене завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина встречалась с Ариной Соболенко.