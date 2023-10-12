ВАР могут разрешить применять при назначении штрафных и угловых. Это обсудят в IFAB

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.