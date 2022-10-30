Мировое обозрение

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Два русофоба, один, Сунак, наглоскунский бывший раб, а второй, лжец  Шольц, потомственный нацист и извращенец, решили...Сунак и Шольц дог...
  • Валентин Щербаков
    Неужели американцы стали что-то осознавать и понимать, что ими правит старый пердун, педофил, наркоман и безмозглый м...Американцы показы...
  • Иваныч
    Незаменимых людей нет. Одним из кандидатов на пост президента РФ я бы назвал генерала Суровикина.Степашин: в совре...

Самый знаменитый промах в истории

Самый знаменитый промах в истории

Существует очень много теорий заговора об убийстве Кеннеди. Все они написаны американцами, и это их главный недостаток – фигура одного из самых примечательных президентов в истории затмевает все и мешает взглянуть на происшедшее непредвзято.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх