Рост популярности евроскептиков в Европе – как симптом На минувшей неделе в Словакии прошли президентские выборы, результаты которых оказались неприятным сюрпризом для европейских милитаристов и апологетов секты «Свидетелей войны до последнего украинца».
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