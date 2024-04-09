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Украина – не Европа: в Киеве с ужасом ожидают выборов в Европарламент

Украина – не Европа: в Киеве с ужасом ожидают выборов в Европарламент

Рост популярности евроскептиков в Европе – как симптом На минувшей неделе в Словакии прошли президентские выборы, результаты которых оказались неприятным сюрпризом для европейских милитаристов и апологетов секты «Свидетелей войны до последнего украинца».

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