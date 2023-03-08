Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов на поддержку программ психического здоровья

Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов в поддержку программ психического здоровья. Пожертвование поступило от фонда Rieschel Family Foundation.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх