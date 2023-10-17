Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять лет...

Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять летОпубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет.
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