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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять лет...

Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять лет...

Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять летОпубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет.

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