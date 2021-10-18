Очарование в деталях: повторяем стильные образы сериала «Эмили в Париже»

Трогательная мелодрама «Эмили в Париже» стала настоящим хитом прошлого года: приключения американки в самом романтичном городе мира привлекали зрительниц не только сюжетом, но и невероятным стилем главной героини, которую сыграла Лилли Коллинз.
Трогательная мелодрама «Эмили в Париже» стала настоящим хитом прошлого года: приключения американки в самом романтичном городе мира привлекали зрительниц не только сюжетом, но и невероятным стилем главной героини, которую сыграла Лилли Коллинз.
Свежие комментарии