Миша думал, что он самый умный и прятал наворованное в России за рубежом, за английским рубежом. Он ничего не делал, чтобы в России было надёжное и безопасное государство, даже наоборот, он выделил Укрорейху 150 миллионов долларов на войну с Россией.
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