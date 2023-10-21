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Лошара или ограбление по европейски

Лошара или ограбление по европейски

Миша думал, что он самый умный и прятал наворованное в России за рубежом, за английским рубежом.  Он ничего не делал, чтобы в России было надёжное и безопасное государство, даже наоборот, он выделил Укрорейху 150 миллионов долларов на войну с Россией.

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