Украина-Югославия: ВСУ не придумали другого сценария для Донбасса

Фото: ВО «Свобода» Вы никогда не задумывались о том, как можно уничтожить танк или бронемашину без применения артиллерии и ПТС? Вы ни разу не размышляли, почему СССР в июне-июле 1941 понес такие огромные потери в бронетехнике, самолетах и артиллерии? Мы не умели воевать? Или будем верить сталинской версии о поголовном предательстве генералов?Помните многочисленные фотографии из немецких архивов, на которых изображены брошенные, исправные советские танки и самолеты? Почему они не были использованы в бою?Чаще всего причина довольно проста.