Сергей Аксенов поздравил семейную пару, победившую в конкурсе «Семья года»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Анатолия Михайловича и Антониду Сергеевну Самойленко из села Ботаническое Раздольненского района, которые вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».