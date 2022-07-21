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Сергей Аксенов поздравил семейную пару, победившую в конкурсе «Семья года»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Анатолия Михайловича и Антониду Сергеевну Самойленко из села Ботаническое Раздольненского района, которые вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

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