И шлагбаум может стать умным, чтобы подниматься перед скорой: в Краснодаре есть бесплатная система

Приближение машины скорой, пожарной службы, полиции определится с помощью GPS или ГЛОНАСС. Это существенно облегчит работу сотрудникам служб и сократит время ожидания для самих жителей, перекрывающих въезд во дворы многоквартирных домов или ЖК.
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