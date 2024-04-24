Китай продолжает получать передовые чипы NVIDIA в обход санкций США через посредников

Несмотря на ужесточение американских экспортных ограничений на передачу Китаю технологически продвинутых микросхем Nvidia, связанных с искусственным интеллектом, десять китайских организаций, имеющих связи с государством, успешно приобрели эти чипы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии