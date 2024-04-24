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Китай продолжает получать передовые чипы NVIDIA в обход санкций США через посредников

Китай продолжает получать передовые чипы NVIDIA в обход санкций США через посредников

Несмотря на ужесточение американских экспортных ограничений на передачу Китаю технологически продвинутых микросхем Nvidia, связанных с искусственным интеллектом, десять китайских организаций, имеющих связи с государством, успешно приобрели эти чипы.

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