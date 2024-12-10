На его фоне роботы-доставщики Яндекса кажутся устаревшими: Neolithic X6 за раз сможет доставить до 2000 посылок со скоростью 65 км/ч

На конференции Neolithic Autonomous Vehicle 2024 были полностью представлены три новых беспилотника Neolithic, в частности, X3, который подходит для перевозки по узким дорогам, и высокоэффективный автомобиль Neolithic X6 с высокой грузоподъемностью и недавно выпущенный Neolithic X12.