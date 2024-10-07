Обыкновенный фашизм История военных преступлений киевского режима очень продолжительна. Начиная с 2014 года бандеровцы терроризировали население Донбасса – пытки, убийства и изнасилования стали нормой жизни для украинских военнослужащих на восточных территориях.
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