Arizona Border Wall Construction Begins, Targets Smuggling Corridor Authored by Owen Evans via The Epoch Times, The Trump administration has begun work on a project to build a stretch of border wall in southern Arizona.
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