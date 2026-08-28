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Zero Hedge

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Arizona Border Wall Construction Begins, Targets Smuggling Corridor

Arizona Border Wall Construction Begins, Targets Smuggling Corridor

Arizona Border Wall Construction Begins, Targets Smuggling Corridor Authored by Owen Evans via The Epoch Times, The Trump administration has begun work on a project to build a stretch of border wall in southern Arizona.

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