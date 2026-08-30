Житель Венгрии угнал самолет и полетел к АЭС «Пакш»

Пьяный мужчина в возрасте 24-х лет угнал легкое воздушное судно Cessna 172 с аэродрома в венгерском городе Калоча и вторгся в запретную зону над АЭС «Пакш».
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