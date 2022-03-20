«Сиэтл» обменял Джиордано и Блэкуэлла в «Торонто» на 3 драфт-пика

«Сиэтл» обменял Марка Джиордано и Колина Блэкуэлла в «Торонто». В качестве компенсации «Кракен» получил три выбора на драфте: второй раунд-2022, второй раунд-2023 и третий раунд-2024.
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