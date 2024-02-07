Синоптики замерили уровень загрязнения воздуха в краевом центре

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации сажи в 4,4 раза, сероводорода - в три раза, а также фенола и других соединений.