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Царьград

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Пожар в Рыльске: 6 погибших и значительные повреждения после удара

Пожар в Рыльске: 6 погибших и значительные повреждения после удара

После массированного ракетного удара по Рыльску украинских боевиков, погибли шесть человек, включая ребенка.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
За это этих блядей укрофашистов надо уже начать наралмом и &quot;Солцепеком&quot; сжигать всех без разбору, хватит с ними церемониться, мы у себя дома! Стоит опорник, ФАБ-3000 туда и нет проблем от слов совсем!
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