Пожар в Рыльске: 6 погибших и значительные повреждения после удара

ИМ

Ильдус Мамлеев

За это этих блядей укрофашистов надо уже начать наралмом и "Солцепеком" сжигать всех без разбору, хватит с ними церемониться, мы у себя дома! Стоит опорник, ФАБ-3000 туда и нет проблем от слов совсем!