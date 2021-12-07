Театр абсурда

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На Украине снова плюнули в своих же дедов

На Украине снова плюнули в своих же дедов

На торжественном мероприятии в Харькове Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистов из УПА, но стыдливо умолчал о Красной армии, невразумительно спрятав советских солдат под аббревиатура "бойцы в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны"Как это безмозглое и постоянно обкуренное существо, без знаний истории своего народа и государства, смогло стать президентом? Украина восемь миллионов потеряла в великой отечественной войне, а сейчас у них стыдно даже вспоминать об этом.

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