«МегаФон» запустил сеть 5G в российских городах

Оператор мобильной связи «МегаФон» запустил сеть пятого поколения (5G) в российских городах, что стало началом программы поэтапного развития технологии 5G в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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