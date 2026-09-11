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«МегаФон» запустил сеть 5G в российских городах

«МегаФон» запустил сеть 5G в российских городах

Оператор мобильной связи «МегаФон» запустил сеть пятого поколения (5G) в российских городах, что стало началом программы поэтапного развития технологии 5G в стране.

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