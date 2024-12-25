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Авиаэксперт Смирнов допустил столкновение птиц с разбившимся в Актау самолётом

Авиаэксперт Смирнов допустил столкновение птиц с разбившимся в Актау самолётом

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с RT допустил, что одной из причин крушения пассажирского самолёта в Актау может быть столкновение со стаей птиц.

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