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Мясные консервы с тульского предприятия не прошли проверку качества

Мясные консервы с тульского предприятия не прошли проверку качества

В феврале специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при рассмотрении информации системы &quot;Сирано&quot; установили, что предприятие ООО &quot;Митком&quot;, расположенное в Богородицком районе, нарушило требования технического регламента &quot;О безопасности пищевой продукции&quot;.

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