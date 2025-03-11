Мясные консервы с тульского предприятия не прошли проверку качества

В феврале специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при рассмотрении информации системы "Сирано" установили, что предприятие ООО "Митком", расположенное в Богородицком районе, нарушило требования технического регламента "О безопасности пищевой продукции".
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