Мясные консервы с тульского предприятия не прошли проверку качества

В феврале специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при рассмотрении информации системы "Сирано" установили, что предприятие ООО "Митком", расположенное в Богородицком районе, нарушило требования технического регламента "О безопасности пищевой продукции".