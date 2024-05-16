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Кардиолог Минздрава раскрыл эффективные методы борьбы с гипертонией

Кардиолог Минздрава раскрыл эффективные методы борьбы с гипертонией

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал об эффективных методах борьбы с заболеванием.

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