Кардиолог Минздрава раскрыл эффективные методы борьбы с гипертонией

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал об эффективных методах борьбы с заболеванием.
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