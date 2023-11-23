В одном из столичных музеев открылась выставка в доступном для людей с ограниченными возможностями формате

Национальный музей этнографии и естественной истории и Альянс INFONET совместно с партнерами проекта "Равный доступ инвалидов по зрению и слуху к культурному наследию (традициям, обычаям, национальному костюму, образу жизни, среде проживания) на основе прав человека" открыли сегодня выставку в доступном формате в Большом зале музея, сообщает MOLDPRES.