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Zero Hedge

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As A Former Head Of MI6, It's Clear That Britain's Climate Policy Is Leaving Us Dangerously Exposed To Our Enemies

As A Former Head Of MI6, It's Clear That Britain's Climate Policy Is Leaving Us Dangerously Exposed To Our Enemies

As A Former Head Of MI6, It's Clear That Britain's Climate Policy Is Leaving Us Dangerously Exposed To Our Enemies Authored by Richard Dearlove via The Daily Sceptic, This is the transcript of a lecture given in London last night to the Global Warming Policy Foundation by Sir Richard Dearlove, the former head of MI6, titled 'Energy Security: Blowing in the Wind'.

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