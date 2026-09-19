As A Former Head Of MI6, It's Clear That Britain's Climate Policy Is Leaving Us Dangerously Exposed To Our Enemies Authored by Richard Dearlove via The Daily Sceptic, This is the transcript of a lecture given in London last night to the Global Warming Policy Foundation by Sir Richard Dearlove, the former head of MI6, titled 'Energy Security: Blowing in the Wind'.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым