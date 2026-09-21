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Татар-информ

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Деревня в Англии захотела стать штатом США из-за планов разместить мигрантов

Деревня в Англии захотела стать штатом США из-за планов разместить мигрантов

Приходской совет деревни Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир намерен официально обратиться к США с просьбой принять населенный пункт в состав страны, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству.

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