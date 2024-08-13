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Марочко: в Харьковской области ищут дезертиров из ВСУ, ограбивших магазин

Марочко: в Харьковской области ищут дезертиров из ВСУ, ограбивших магазин

В Харьковской области ведется розыск группы дезертиров из ВСУ, совершивших вооруженное нападение на один из магазинов на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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