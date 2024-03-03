Дворника-мигранта убили в поножовщине в Ленобласти

Подозреваемый задержан. Поножовщина дворников в Мурино закончилась убийством. Все произошло в минувшую пятницу, 1 марта, в Мурино, в квартире дома №12, корпус 2 на Петровском бульваре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.