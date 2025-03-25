В Петербурге планируют потратить более 34 миллионов рублей на борьбу с туберкулёзом

Город вновь обновил исторический минимум заболеваемости Петербург третий год подряд обновляет исторический минимум заболеваемости туберкулёзом, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по здравоохранению со ссылкой на главного внештатного специалиста фтизиатра комитета Александр Пантелеев.