В Петербурге планируют потратить более 34 миллионов рублей на борьбу с туберкулёзом

Город вновь обновил исторический минимум заболеваемости Петербург третий год подряд обновляет исторический минимум заболеваемости туберкулёзом, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по здравоохранению со ссылкой на главного внештатного специалиста фтизиатра комитета Александр Пантелеев.
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