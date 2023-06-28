Более 270 тысяч зрителей посетили Московский джазовый фестиваль

Концерты Московского джазового фестиваля посетили более 270 тысяч зрителей. В рамках клубной программы в джаз-клубах Москвы прошло более 120 концертов: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, джаз-клубе «Эссе», The Hat Moscow и Jam Club.