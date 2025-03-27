«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запустили федеральный образовательный проект «ПолитЗавод»

Приём заявок открыт до 1 мая на официальном сайте политзавод2025.рф. Участники проекта пройдут очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна.