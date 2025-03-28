В Саратовской области в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции стали организаторами тематического мероприятия со студентами вуза

В Межрегиональном юридическом институте ФГБОУ ВО «СГЮА» в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области провели для будущих юристов антинаркотическую лекцию.