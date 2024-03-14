Хабаровский СК начал расследование катастрофы Ми-8 под Магаданом

В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от пгт. Эвенск в Северо-Эвенском районе Магаданской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8Т, принадлежащего перевозчику «Дальнереченск Авиа», следовавшему по маршруту "посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан".
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