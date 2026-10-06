Продажи автомобилей в России в сентябре 115 тыс. снизились на 6,2%

В сентябре в России продажи легковых автомобилей достигли 115,1 тыс., что на 6,2% меньше, чем в 2025 году.
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